В Париже полиция разгоняет протестующих мигрантов

Эфирная новость 39 0

Правоохранители применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Фото, видео: CHRISTOPHE PETIT TESSON/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Слезоточивый газ и крики протеста. В Париже полиция разгоняет мигрантов, которые устроили ночлежку в здании театра.

Сотни подростков оккупировали концертный зал еще в декабре. Его пришлось временно закрыть для посетителей.

Оказавшись на улице, мигранты начали выкрикивать лозунги, требуя от властей предоставить им жилье. Правоохранителям даже пришлось применить силу.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.31
-1.26 90.84
-2.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

15:29
В Челябинской области и Башкирии аварийные службы борются с наводнениями
15:28
Новая беда? Кейт Миддлтон напугала публику состоянием рук
15:20
ВС РФ создали коридор для эвакуации мирных жителей из Константинополя в ДНР
15:12
Опасная дезинсекция: как не стать жертвой недобросовестных компаний
15:05
«Можем сотрудничать»: Дмитриев о контактах России с США по редкоземельным металлам
14:59
Звезда турецких сериалов Джан Яман приехал в Москву

Сейчас читают

Тысячи верующих простились со схиархимандритом Илием в Оптиной пустыни
Нужен брачный договор: Бородина вновь поставила себя в шаткое положение
«Я давным-давно наелся»: SHAMAN рассказал, чем его привлекла Екатерина Мизулина
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской