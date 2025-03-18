«Живой»: пропавшего в Тюмени журналиста Александра Круглова нашли

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 36 0

Близкие не могли с ним связаться с 12 марта.

Пропавшего в Тюмени спортивного журналиста Александра Круглова нашл

Фото: Facebook*/Александр Круглов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пропавшего в Тюмени спортивного журналиста Александра Круглова нашли живым. Эту информацию 5-tv.ru подтвердили в МВД России.

«Местонахождение мужчины установлено», — сообщили в правоохранительных органах.

Круглова нашли живым, но в состоянии алкогольного опьянения в одной их Тюменских гостиниц. О состоянии Александра написало ТАСС со ссылкой на источники.

«Сашу нашли, живой, пока в состоянии опьянения. Сейчас везут в больницу. Все нормально», — пояснил инсайдер.

Журналист из Нижнего Новгорода приехал в Тюмень, чтобы осветить чемпионат России по биатлону. Последний раз его видели 12 марта, после он не выходил на связь. В поисковый отряд «ЛизаАлерт» информация о пропаже Круглова поступила 16 марта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Камчатке пропали два матроса танкера. Судно, на котором они служили, прибыло к берегу села Корф для разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ). Около 23:00 матросы она на лодке отплыли от берега в сторону танкера. На встречу им был отправлен буксир, так как по огням на лодке было видно, что их сносит с курса. Однако внутри никого не оказалось.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.31
-1.26 90.84
-2.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

16:59
Единое безумие: Польша продолжает готовиться к мифической войне с Россией
16:46
Путин заявил о необходимости сдержать инфляцию и обеспечить низкую безработицу
16:45
Путин: некоторые зарубежные компании планируют вернуться в Россию
16:39
Названа причина смерти Бедроса Киркорова
16:38
Владимир Путин в своем выступлении раскритиковал «Большую семерку»
16:32
«Живой»: пропавшего в Тюмени журналиста Александра Круглова нашли

Сейчас читают

Умер экс-хоккеист «Авангарда» и «Ак Барса» Федор Малыхин
«Я давным-давно наелся»: SHAMAN рассказал, чем его привлекла Екатерина Мизулина
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Первый народный иностранец России: умер Бедрос Киркоров

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской