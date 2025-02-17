На Камчатке пропали два матроса танкера

В Камчатском крае пропали два матроса танкера, прибывшего к селу Корф для разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

«Ночью мы получили информацию о пропаже двух матросов с танкера, который два дня назад подошел к селу Корф для разгрузки ГСМ. Ориентировочно в 23:00 (14:00 мск) они убыли от берега в направлении танкера», — написал Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что лодку было видно с берега по огням. Тогда же стало заметно, что судно сносит с курса. После этого на помощь был отправлен буксир, однако матросов в лодке не было. При этом спасательные жилеты были на борту.

В настоящее время поиски матросов приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выживший после 67 дней дрейфа на лодке в Охотском море Михаил Пичугин ждет суда под подпиской о невыезде. За все это время мужчина похудел на 50 килограммов, обнаружили его в тяжелом состоянии.

В лодке с ним находились его брат Сергей и племянник Илья. К сожалению, они не справились с голодом и переохлаждением. Пичугин дрейфовал на лодке вместе с телами погибших родственников.