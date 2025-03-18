Названа причина смерти Бедроса Киркорова

Причиной смерти народного артиста РФ Бедроса Киркорова стала остановка сердца, сообщила ТАСС представительница его сына Филиппа Киркорова.

Бедрос Киркоров умер в возрасте 92 лет сегодня в 15:37 по мск. Его сын Филипп попрощался с отцом в публикации в личном блоге в соцсетях. Артист отметил, что папа ушел из жизни, но из его сердца не уйдет никогда.

«Я больше не ребенок», — подписал публикацию король поп-эстрады.

Еще в январе состояние Бедроса Киркорова оставляло желать лучшего. Перед Новым годом исполнитель попал в реанимацию.

Соболезнования актеру принесли звезды, в том числе телеведущий Вячеслав Макаров, актриса Екатерина Гусева и певица Ольга Орлова.

«Как сложно читать это сообщение, как больно. Какой он был потрясающий! Как любил жизнь! И жизнь любила его! Дорогой Филипп, мои соболезнования», — подписала пост Гусева.

«Большая потеря чудесного человека. Примите соболезнования!» — написал Вячеслав Макаров.

«Держись, мой друг. Лучи любви, тепла и сил посылаю от всей нашей семьи», — выразил соболезнования стилист Владислав Лисовец.

О дате, времени и месте прощания пока не сообщается.