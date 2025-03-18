Путин назначил Ирину Гехт врио главы Ненецкого автономного округа

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Ранее она руководила правительством Запорожской области.

Путин предложил Ирине Гехт возглавить Ненецкий автономный округ

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил бывшего председателя правительства Запорожской области Ирину Гехт временно исполняющей обязанности главы Ненецкого автономного округа. Указ об этом выложен на сайте Кремля.

«Назначить Гехт Ирину Альфредовну временно исполняющей обязанности Губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного Губернатором Ненецкого автономного округа», — написано в документе.

По имеющейся информации, Путин назначил врио губернатора в связи с досрочной отставкой главы Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного.

В ходе разговора с Гехт Путин указал на хорошую осведомленность собеседницы в отношении региона. Он отметил, что назначение первым лицом — почетное и крайне ответственное событие. При этом сама Гехт заявила о полой готовности к вступлению в должность.

До этого, с 2014 по 2019 годы, политик представляла Челябинскую область в Совете Федерации. Позже, с 2019 по 2024 годы, занимала пост первого вице-губернатора Челябинской области. С мая прошлого года по январь 2025 года Гехт была председателем правительства Запорожской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назначил директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева послом в США.

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