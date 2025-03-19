Зеленский о переговорах Трампа и Путина: «Мы всегда поддерживали позицию тишины»

Украинский лидер заявил, что готов к любым предложениям, ведущим к «справедливому миру».

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор американского лидера Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным, состоявшийся 18 марта. Он отметил, что пока не проинформирован обо всех аспектах беседы, кроме озвученных официально, и ждет подробностей, чтобы подготовить со своей командой полноценный ответ.

«Что касается модальности ударов по энергетическим объектам, то мы будем поддерживать такие предложения, но очень интересно знать детали и что предлагается в реальности», — сказал Зеленский журналистам на пресс-конференции.

Глава киевского режима также подчеркнул, что надеется на переговоры с Трампом, исходя из которых сформирует мнение. По его словам, Украина готова поддержать любые решения, ведущие «к устойчивому и справедливому миру».

«Мы всегда поддерживали позицию тишины и не бить любым оружием по энергетике», — добавил президент.

Путин и Трамп в ходе телефонных переговоров обсудили не только украинский конфликт, хотя глава Белого дома по итогам и сообщил о плане добиться полного прекращения огня и ударов по энергетической инфраструктуре. Российские военные сразу получили соответствующее распоряжение. Кроме того, лидеры двух стран говорили о налаживании взаимодействия США и России по разным направлениям.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин предложил Трампу провести матч КХЛ против НХЛ.