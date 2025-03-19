Зеленский о переговорах Трампа и Путина: Мы всегда поддерживали позицию тишины
Фото: © РИА Новости/Стрингер
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Украинский лидер заявил, что готов к любым предложениям, ведущим к «справедливому миру».
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор американского лидера Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным, состоявшийся 18 марта. Он отметил, что пока не проинформирован обо всех аспектах беседы, кроме озвученных официально, и ждет подробностей, чтобы подготовить со своей командой полноценный ответ.
«Что касается модальности ударов по энергетическим объектам, то мы будем поддерживать такие предложения, но очень интересно знать детали и что предлагается в реальности», — сказал Зеленский журналистам на пресс-конференции.
Глава киевского режима также подчеркнул, что надеется на переговоры с Трампом, исходя из которых сформирует мнение. По его словам, Украина готова поддержать любые решения, ведущие «к устойчивому и справедливому миру».
«Мы всегда поддерживали позицию тишины и не бить любым оружием по энергетике», — добавил президент.
Путин и Трамп в ходе телефонных переговоров обсудили не только украинский конфликт, хотя глава Белого дома по итогам и сообщил о плане добиться полного прекращения огня и ударов по энергетической инфраструктуре. Российские военные сразу получили соответствующее распоряжение. Кроме того, лидеры двух стран говорили о налаживании взаимодействия США и России по разным направлениям.
Ранее, писал 5-tv.ru, Путин предложил Трампу провести матч КХЛ против НХЛ.
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