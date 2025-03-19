В магазин со своим пакетом как сейчас живет гениальный Григорий Перельман

Он долгие годы ведёт затворнический образ жизни.

Сегодня еще одна интересная дата, которая уже вошла в историю как день отказа от самой большой премии за научное открытие. Речь идет о российском математике, эксцентрике Григории Перельмане, который 15 лет назад доказал гипотезу Пуанкаре, а затем отказался от миллиона долларов за решение этой задачи. Что произошло в жизни этого гения-отшельника за минувшие годы?

Он по-прежнему в нищете, не меняет грязную одежду месяцами, небрит, нестрижен, редко выходит из квартиры и старается не контактировать с внешним миром. Но все-таки — несколько вопросов ему попыталась задать корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Старая медицинская маска на лице, невероятно длинные ногти, потертая одежда. Гению-затворнику уже 58, он поседел, на лбу появились два странных пятна. Но желание остаться неузнанным — все то же.

Человек, который разгадал одну из семи математических задач тысячелетия, приходит в магазин раз в несколько дней — со своим пакетом. Берет хлеб и молоко, расплачивается наличными. Люди в очереди и не подозревают, что рядом — сам Григорий Перельман. Но кассирам покупатель хорошо знаком.

«Он скромный человек, вы это знаете. Он всегда все скромно», — рассказала одна из продавщиц.

Уже 15 лет информацию о Перельмане российские и зарубежные СМИ собирают по крупицам. Он даже с соседями старается не контактировать.

«Он человек мира. И ни с кем не общается. Ну, мы здороваемся, потому что он вырос на глазах — все. Нормальный мужик. Но он — вот я с вами общаюсь, а он — не общается», — заявила соседка.

Ходили слухи, что ученый уехал работать в Швецию. Но нет, он по-прежнему с мамой — в Купчино.

«Он запросто мог бы себе позволить просторную квартиру в центре Петербурга или коттедж в элитном поселке. Но предпочел проживать здесь, в старой панельной многоэтажке», — дополнила корреспондент.

Отсюда он уезжал лишь на несколько лет — преподавать в США. После того, как защитил кандидатскую диссертацию. А потом — вернулся и доказал гипотезу Пуанкаре, над которой сотни ученых бились больше века.

18 марта 2010 года американский институт Клэя присудил математику из Петербурга «Премию тысячелетия» — это миллион долларов. За, на первый взгляд, странный, но крайне важный для науки вывод: если на любой трехмерный объект накинуть петлю и стянуть ее в точку — получится сфера. А если в объекте есть отверстие, как, например, в чашке — получится бублик. Но зачем это нужно?

«Человечество стало лучше понимать, как устроена геометрия многогранных пространств. Зачем это человечеству? Мы не исключаем, что развитие физики в будущем приведет к тому, что из ответа на этот вопрос проистечет что-то очень вполне реальное», — дополнил директор Высшей школы современной математики МФТИ Андрей Соболевский.

Это может открыть тайну устройства Вселенной — и поэтому считается одним из величайших достижений математики XXI века. Перельмана крайне мало интересует все приземленное. От денежного вознаграждения и членства в российской Академии наук он отказался. По одной из версий, он упрекал научное сообщество в пороках, хотел разделить награду и признание с коллегами, но не дали. Врачи же объясняют это особенностями личности ученого.

«Как психиатр я вижу высокофункциональный аутизм, то, что называется синдромом Аспергера. Могу пояснить: он ни с кем не поддерживает контакта, он достаточно прямолинеен, говорит то, что думает, то есть у него нет эмпатии, он не заботится о чувствах других людей», — уточнил психиатр Василий Шуров.

Но принципиального математика почитают и любят вместе со всеми его особенностями. В честь Перельмана назвали астероид. Его почтовый ящик регулярно заполнен письмами. А у его порога, по словам соседей, даже, бывает, поклонники оставляют цветы.