Ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода

Росавиация: в аэропортах Н. Новгорода, Нижнекамска, Казани ввели ограничения
Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид
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Идет работа по обеспечению безопасности полетов.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко своем Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС», — написал он.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что 11 рейсов, направляющихся в Сочи, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за неблагоприятных погодных условий. Представители авиакомпании «Аэрофлот» также объявили о корректировке расписания шести рейсов с пунктом назначения в Сочи. Причиной назвали сильные порывы бокового ветра. Все эти самолеты отправились на запасные аэродромы.
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