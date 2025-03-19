Ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 30 0

Росавиация: в аэропортах Н. Новгорода, Нижнекамска, Казани ввели ограничения

Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Идет работа по обеспечению безопасности полетов.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС», — написал он.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что 11 рейсов, направляющихся в Сочи, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за неблагоприятных погодных условий. Представители авиакомпании «Аэрофлот» также объявили о корректировке расписания шести рейсов с пунктом назначения в Сочи. Причиной назвали сильные порывы бокового ветра. Все эти самолеты отправились на запасные аэродромы.

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