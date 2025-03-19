Кандидат в президенты Польши устроил погром на выставке ЛГБТ*

На плакатах политик выразил свои негативные эмоции.

Депутат Европейского парламента и кандидат в президенты Польши Гжегож Браун стал фигурантом скандала после того, как посетил выставку ЛГБТ* в Ополе и устроил там погром. Как сообщает TVP Info, вооружившись баллончиком с черной краской, Браун нанес на плакаты «характерную надпись».

«Остановите пропаганду извращений!» — отметил польский политик.

Инцидент вызвал общественное возмущение, — полиция не вмешалась в действия Брауна. Организатор выставки Мачей Крушка заявил о намерении подать на политического деятеля в суд и потребовать от него компенсации за нанесенный ущерб.

До этого в феврале в Краснодаре сотрудники полиции также пресекли пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в ночном клубе, задержаны две женщины, распространявшие материалы ЛГБТ-тематики. На них были составлены административные протоколы, а другим посетителям клуба вынесли предостережения.

Ранее 5-tv.ru писал, в арт-пространстве Санкт-Петербурга состоялся обыск из-за ЛГБТ-вечеринки.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.