Кандидат в президенты Польши устроил погром на выставке ЛГБТ*
Депутат Европарламента Гжегож Браун разгромил ЛГБТ*-выставку в Ополе
Фото: Andrzej Jackowski/ТАСС
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На плакатах политик выразил свои негативные эмоции.
Депутат Европейского парламента и кандидат в президенты Польши Гжегож Браун стал фигурантом скандала после того, как посетил выставку ЛГБТ* в Ополе и устроил там погром. Как сообщает TVP Info, вооружившись баллончиком с черной краской, Браун нанес на плакаты «характерную надпись».
«Остановите пропаганду извращений!» — отметил польский политик.
Инцидент вызвал общественное возмущение, — полиция не вмешалась в действия Брауна. Организатор выставки Мачей Крушка заявил о намерении подать на политического деятеля в суд и потребовать от него компенсации за нанесенный ущерб.
До этого в феврале в Краснодаре сотрудники полиции также пресекли пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в ночном клубе, задержаны две женщины, распространявшие материалы ЛГБТ-тематики. На них были составлены административные протоколы, а другим посетителям клуба вынесли предостережения.
Ранее 5-tv.ru писал, в арт-пространстве Санкт-Петербурга состоялся обыск из-за ЛГБТ-вечеринки.
* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.
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