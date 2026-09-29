Девочка напала с ножом на ребенка на детской площадке в Новосибирске

В Новосибирске 12-летняя девочка напала с ножом на ребенка на детской площадке.

На улице Троллейной в городе Новосибирске произошел конфликт с поножовщиной между детьми. По данным 5-tv.ru, 12-летняя школьница несколько раз ударила ножом в брюшную область девочку младшего возраста. Пострадавшую уже госпитализировали в реанимацию с проникающим ранением живота. На данный момент врачи проводят операцию.

Отметим, что ранее напавшая школьница уже являлась участницей подобного нападения. По информации 5-tv.ru, до инцидента с нападением на девочку более младшего возраста, агрессивный подросток был замечен в попытке также покалечить свою бабушку. Для этого школьница выбрала то же оружие — нож.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Алтае умер двухлетний мальчик после того, как отец избил его. Мужчина наносил удары ногами по голове. Причиной для нанесения травм стал громкий плач ребенка.

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