Напавшую на ребенка с ножом школьницу поместят в спецучреждение

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 46 0

После инцидента с пострадавшим ребенком специалисты определят дальнейший порядок оказания помощи девочке.

Напавшую на ребенка с ножом школьницу поместят в спецучрежде

Фото: © РИА Новости/Антон Вергун

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Напавшую с ножом на ребенка школьницу из Новосибирска передадут врачам

Полиция передаст 12-летнюю школьницу, напавшую с ножом на детей в Новосибирске, медицинским работникам. Девочку планируют поместить в специализированное медицинское учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о конфликте между детьми на улице Троллейной в Новосибирске, который закончился поножовщиной. По данным издания, школьница несколько раз ударила ножом девочку младшего возраста в область живота. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию с проникающим ранением брюшной полости.

На тот момент врачи готовили ребенка к операции. Также выяснилось, что это мог быть не первый подобный эпизод с участием школьницы. По информации издания, до нападения на младшую девочку она якобы пыталась причинить вред своей бабушке. В том случае, по предварительным данным, также использовался нож.

Также 5-tv.ru сообщал, что в Уссурийске пострадала семилетняя девочка в результате взрыва на детской площадки. Ребенок обнаружил пистоны (заряды для игрушечных пистолетов) и взяла в руки, в следствие чего они вспыхнули.

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