В Северной Осетии стая собак напала на ребенка

Стая из шести бродячих собак напала на 11-летнего ребенка во Владикавказе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Известно, что всех животных, напавших на ребенка, отловили и поместили в питомник на карантин.

«По внешним признакам были определены животные, которые накануне покусали 11-летнего мальчика. Вся стая собак отловлена и помещена в карантинный блок приюта», — говорится в сообщении.

Происшествие произошло на улице Кырджалийская возле аллеи. Собаки искусали ребенку ноги. Мальчику потребовалась медицинская помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Была организована процессуальная проверка.

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