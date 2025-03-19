Остались 4 детей: врач скорой помощи убил жену в Электрогорске

Преступление произошло на почве ревности.

В Электрогорске на днях разыгралась страшная трагедия — врач скорой помощи убил свою супругу. Об этой истории эксклюзивно рассказал 5-tv.ru источник.

В семье воспитывались четверо детей. 16 марта произошла крупная ссора — женщина сказала мужу, что хочет забрать детей и уйти от него.

Как сообщили в ГСУ СК России по Московской области, 37-летний фельдшер на почве ревности нанес несколько ударов ножом в области грудной клетки и плеча своей жене.

Женщина скончалась до приезда бригады медицинских работников. В данный момент мужчина уже дал признательные показания и раскаялся в убийстве супруги.

В Прокуратуре Московской области сообщили, что врач в момент совершения преступления был в состоянии алкогольного опьянения. Убийство произошло в присутствии старшей дочки пары, которой на сегодняшний день 15 лет.

Возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ (Убийство), мужчина арестован до 16 мая 2025 года. Павлово-Посадкая городская прокуратура держит на контроле дальнейшее жизнеустройство четверых несовершеннолетних детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились подробности об исчезновении девочки в Ачинске. Школьница ушла из дома вчера днем, а после на телефон ее отца пришло видео с требованием 500 тысяч рублей за ребенка.