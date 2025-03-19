Похищали или нет? Появились подробности об исчезновении девочки в Ачинске

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 106 0

15-летнюю школьницу, пропавшую в Ачинске, не похищали

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; Telegram/МВД 24/mvd_24; 5-tv.ru

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Школьница ушла из дома вчера днем, а после на телефон ее отца пришло видео с требованием 500 тысяч рублей за ребенка.

Пропавшую 15-летнюю Дарью из Ачинска не похищали. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Ранее сообщалось, что школьницу нашли в квартире одного из домой в городе Назарово. По данным главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по региону и Республике Хакасия, жизни Дарьи ничего не угрожает. Она будет доставлена в следственный отдел для установления обстоятельств случившегося.

О пропаже подростка стало известно накануне. Отмечалось, что девушка около 16:00 вышла из дома и перестала выходить на связь. Спустя два часа отцу подростка отправили видеосообщение, в котором Дарья попросила перевести ее «похитителям» полмиллиона рублей.

Мужчина обратился в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Следователи выяснили, что перед исчезновением Дарья была на кладбище, откуда, предположительно, и было записано видео.

Затем правоохранителям удалось связаться с таксистом, который привез школьницу на кладбище. В результате следователи пришли к выводу, что Дарья могла сама записать видео отцу в попытке инсценировать свое похищение.

К слову, ранее семья Дарьи не попадала в поле зрения полиции. Соседи не замечали каких-либо скандалов в семье и характеризовали ее с положительной стороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отцу погибших от отравления детей в Красноярском крае предъявили окончательное обвинение.

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