Правительство продлило льготные условия начисления пени за коммунальные услуги
Расчеты будут производиться по сниженной ключевой ставке 9,5%, что защитит россиян от несоразмерных выплат.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Сухоруков; 5-tv.ru
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Россияне продолжат платить пени за коммунальные долги по сниженным тарифам. До конца 2026 года они не будут привязаны к высокой ключевой ставке.
Такое постановление о продлении условий начисления приняли в правительстве. В частности, при расчетах пени и штрафов за основу будут брать ключевую ставку 9,5%, а не 21%, как сейчас. Иначе, как отметили в правительстве, максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам за жилищно-коммунальные услуги.
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