Сегодня президент Украины Владимир Зеленский созвонится по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава киевского режима надеется обсудить детали разговора лидера США с президентом РФ Владимиром Путиным и узнать о предстоящих шагах по урегулированию конфликта на Украине.

Помимо этого, глава Украины поделился информацией о команде переговорщиков от Незалежной на предстоящую встречу в Саудовской Аравии. Предположительно она пройдет в ближайшие выходные дни.

«Будут обсуждаться вопросы по инфраструктуре, энергетике и т. д., а также безопасность судоходства. То есть это будет техническая команда, которая разбирается. С нашей стороны точно будут военные, будут энергетики и будут люди, которые разбираются в портовой инфраструктуре и в другой гражданской инфраструктуре», — рассказал Зеленский.

Вчера прошел телефонный разговор между главой Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, в рамках которого Владимир Путин подтвердил принципиальность в отношении мирного разрешения конфликта на Украине, положительно откликнулся на предложение о взаимном отказе ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней, а также обсудил с Дональдом Трампов возможность совместной организации матчей КХЛ и НХЛ.