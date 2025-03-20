Новые игровые зоны для детей открылись в больницах Луганской Народной Республики

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 51 0

Всего на новых территориях запланировано 39 подобных объектов.

Фото, видео: Пресс-служба Народного фронта; 5-tv.ru

Сразу две яркие игровые комнаты появились у юных пациентов Первомайской больницы в Луганской Народной Республике (ЛНР).

В день открытия сказочные герои приглашают поиграть или почитать. Есть возможность посмотреть мультфильм. Все это — в рамках масштабного благотворительного проекта при поддержке «Народного фронта» и Благотворительного фонда помощи детям Донбасса, созданного Акционерным Банком «РОССИЯ». Он предусматривает создание в клиниках новых регионов пространств для отдыха и развития детей.

«Всего запланировано открытие 39 детских комнат. Мы идем постепенно. Открывается десятая и одиннадцатая детские комнаты. Оформлены они в соответствии с рекомендациями детских специалистов, используя символы и культуру нашей страны», — сказала директор Благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

По предварительным подсчетам, проект коснется более 160 тысяч детей — именно столько маленьких пациентов смогут оценить новые комнаты, когда все будут открыты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЛНР открыли игровую комнату в Антрацитовской городской детской больнице.

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