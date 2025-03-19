Путин: партия «Новые люди» состоялась как конструктивная политсила

Партия «Новые люди», которой 19 марта исполнилось пять лет, успела состояться как конструктивная политическая сила, которая выражает интересы огромного количества избирателей. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента РФ Владимира Путина делегатам и гостям V съезда партии.

«За прошедшее время ваша партия состоялась как конструктивная политическая сила, выражающая интересы значительного количества избирателей — энергичных, творческих, неравнодушных людей с ответственной гражданской, жизненной позицией», — говорится в телеграмме президента.

Политсила существует всего пять лет, однако региональные отделения у нее есть почти по всей стране. В партию входит более 500 депутатов разных уровней. По прогнозам политологов, «Новые люди» уверенно пройдут в Госдуму на выборах в 2026 году — партия может получить как минимум 10% голосов.

На V съезде «Новые люди» представили «Нейромэр» — цифровой помощник, разработанный для региональных чиновников. Теперь ИИ смогут разобраться с рутиной по отчетам и документам, сообщила «Известиям» депутат Госдумы, замглавы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что партии «Новые люди» 19 марта исполнилось пять лет. Ее депутаты предложили уже более 350 законов, которые успешно работают.