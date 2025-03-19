Путин: партия «Новые люди» состоялась как конструктивная политсила

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 35 0

Юбилейный съезд прошел 19 марта.

Путин: партия «Новые люди» состоялась как конструктивная политсила

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Партия «Новые люди», которой 19 марта исполнилось пять лет, успела состояться как конструктивная политическая сила, которая выражает интересы огромного количества избирателей. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента РФ Владимира Путина делегатам и гостям V съезда партии.

«За прошедшее время ваша партия состоялась как конструктивная политическая сила, выражающая интересы значительного количества избирателей — энергичных, творческих, неравнодушных людей с ответственной гражданской, жизненной позицией», — говорится в телеграмме президента.

Политсила существует всего пять лет, однако региональные отделения у нее есть почти по всей стране. В партию входит более 500 депутатов разных уровней. По прогнозам политологов, «Новые люди» уверенно пройдут в Госдуму на выборах в 2026 году — партия может получить как минимум 10% голосов.

На V съезде «Новые люди» представили «Нейромэр» — цифровой помощник, разработанный для региональных чиновников. Теперь ИИ смогут разобраться с рутиной по отчетам и документам, сообщила «Известиям» депутат Госдумы, замглавы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что партии «Новые люди» 19 марта исполнилось пять лет. Ее депутаты предложили уже более 350 законов, которые успешно работают.

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