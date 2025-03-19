Индия, Бразилия, Египет: в дружественных странах появятся детские книги московских издательств

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 16 0

Это сказки, детские детективы, сборники стихотворений и рассказов, комиксы и познавательная литература для подростков.

Индия, Бразилия, Египет: в дружественных странах появятся детские книги московских издательств

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

В 2024 году московские издатели заключили более 50 международных контрактов на продажу детских книг современных отечественных авторов. Представители отрасли нашли новых партнеров за рубежом благодаря участию в столичных проектах и организованных городом бизнес-миссиях. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

«В ближайшие два года книги московских издателей выйдут в Индии, Бразилии, Индонезии, Египте и еще шести дружественных странах. Общий тираж составит почти 300 тысяч экземпляров. Это сказки, детские детективы, сборники стихотворений и рассказов, комиксы и познавательная литература для подростков», — рассказала Наталья Сергунина.

Так, графические романы появятся на полках магазинов в Чили, Аргентине и Мексике. Еще жители государств Латинской Америки смогут прочесть о приключениях четырнадцатилетней героини повести «Арабелла» и познакомиться с историями о необычных животных. Всего в регионе напечатают около 20 тысяч экземпляров.

Почти 40 различных изданий тиражом 185 тысяч штук представят в Китае. Среди них обучающая серия «Навыки будущего» и цикл «Сказки по мотивам великих художников», вдохновленный картинами известных русских мастеров.

Детективы и фантастические сюжеты заинтересовали партнеров из Египта (19 тысяч экземпляров), произведение в жанре фэнтези — коллег из Индии (пять тысяч экземпляров) и Сербии, где также выйдет серия книг для читателей младшего возраста (суммарный тираж составит 19 тысяч штук).

Москва предоставляет издателям ряд инструментов для продвижения продукции. Например, компании приглашают поучаствовать в международных выставках в России и дружественных странах. В прошлом году возможностью воспользовались больше 50 издательств и почти 40 иллюстраторов. Например, летом состоялась Московская международная издательская неделя, которую посетили представители Турции, Аргентины, Бразилии и других государств. Итогом стало подписание 15 международных контрактов.

В ноябре столичная делегация посетила Шанхайскую международную детскую книжную ярмарку, на которой было проведено около 420 деловых встреч и презентаций.

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