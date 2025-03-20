«Хочу домой»: что известно о деле школьницы, которую похитили в Ачинске

Начнем мы с истории, за которой с замиранием сердца сегодня наблюдала вся страна. С самого утра, после того, как в Сети стали появляться видесоощения 15-летней школьницы из провинциального городка Ачинска, утверждающей, что ее похитили. Со слезами на глазах она просила помощи, молила заплатить выкуп в полмиллиона. А вот дальше события развивались непредсказуемо. Все детали знает корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Жертва телефонного террора дает первые показания в кабинете следователя — 15-летняя школьница подробно рассказывает, как попала в паутину крупной мошеннической схемы. Незнакомцы написали ей в соцсетях, угрожали физической расправой и заставляли выполнять задания. Эта запись, сделанная незадолго до исчезновения подростка, была частью преступной операции

«Признаю свои извинения и соболезнования перед дядей Юрой по прозвищу Комар. За то, что позволила себе обмануть его на 300 тысяч рублей».

После публикации этой записи с родителями пропавшей девочки вышли на связь незнакомцы — назвали цену за освобождение дочери в 500 тысяч рублей. Семья не стала переводить деньги и обратилась в полицию. Началась настоящая спецоперация.

«Полицейскими был проверен круг общения подростка, проведены доверительные беседы с её родными и друзьями, обследован жилой сектор города, заброшенные строения и погосты», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На поиски подростка вышли стражи порядка и неравнодушные волонтеры.

«Я даже не знала, сколько ей лет, спросила, мне сказали, 15 лет. Ну девушка-то взрослая, как она могла, с кем-то она же общалась», — рассказала местная жительница.

Первое, что удалось выяснить — на кладбище девочка была одна, это подтвердили эксперты-криминалисты, проведя анализ следов на снегу, и таксист, который ееподвозил. Отслеживая перемещение девочки по камерам наблюдения, полицейские расширили круг поиска на 20 километров. Найти пропавшую удалось в небольшом городке Красноярского края.

— С тобой все в порядке?

— На данный момент — да.

— Ты самостоятельно приехала или что?

— В Назарово изначально приехала самостоятельно.

Визуально с девочкой все в порядке.

«Со мной все хорошо, я очень соскучилась по родителям, очень сильно хочу домой», — сказала она на записи

Что именно произошло со школьницей, родители рассказать отказались. Пролить свет на эту темную историю вызвались соседи пострадавшей семьи:

«Семья хорошая, спокойная, у них свое дело — у папы и у сына. Все нормально, девочка тоже очень хорошая. И училась хорошо, и занималась танцами. Криминал какой-то, кому-то деньги, наверное, понадобились большие».

Следователи в эту минуту отрабатывают разные версии случившегося. Ключевая из них — мошенничество. Вероятно, школьница стала жертвой телефонных аферистов, специализирующихся на вымогательстве. С подростком продолжают работать психологи.