В Турции начались массовые протесты после задержания мэра Стамбула

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Имамоглу собирается принять участие в следующих выборах главы государства.

В Турции начались массовые протесты после задержания мэра Стамбула

Фото: TOLGA BOZOGLU/ТАСС

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В Стамбуле и многих других турецких городах весь день не утихали акции протеста. Причина в том, что власти взяли под стражу популярного оппозиционного политика — мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Он обвиняется в коррупции и связях с террористами, однако сторонники градоначальника заявляют, что все обвинения надуманные и утверждают, что президент Реджеп Тайип Эрдоган просто пытается вывести из игры опасного соперника.

Имамоглу заранее заявил, что собирается принять участие в следующих выборах главы государства, через три года. По данным местных социологов, у него хорошие шансы на победу. Сегодня акции протеста в целом прошли мирно, но без столкновений не обошлось.

Ситуация уже ударила по турецкой экономике. Стамбульская биржа сегодня дважды останавливала операции. Курс доллара к турецкой лире подскочил на 10%. Это, кстати, коснется и российских туристов — ведь впереди значит новое подорожание туров на самом популярном зарубежном направлении.

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