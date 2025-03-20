Снежный шторм: под Архангельском в ДТП столкнулись более 30 автомобилей

Сотни машин не могут сдвинуться с места.

Более трех десятков автомобилей столкнулись на трассе в Архангельской области. Травмы получили четыре человека. Двоих увезли в больницу, еще двум оказали помощь на месте. Причиной массовой аварии стали снегопад и сильный ветер. Его порывы доходят до 30 метров в секунду.

Из-за нулевой видимости водители не успевали вовремя затормозить и врезались друг в друга. Движение на участке автомагистрали Архангельск — Северодвинск полностью заблокировано, сотни машин не могут сдвинуться с места.