Снежный шторм: под Архангельском в ДТП столкнулись более 30 автомобилей

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Массовое ДТП произошло в Северодвинске

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сотни машин не могут сдвинуться с места.

Более трех десятков автомобилей столкнулись на трассе в Архангельской области. Травмы получили четыре человека. Двоих увезли в больницу, еще двум оказали помощь на месте. Причиной массовой аварии стали снегопад и сильный ветер. Его порывы доходят до 30 метров в секунду.

Из-за нулевой видимости водители не успевали вовремя затормозить и врезались друг в друга. Движение на участке автомагистрали Архангельск — Северодвинск полностью заблокировано, сотни машин не могут сдвинуться с места.

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