Россия проходит пик заболеваемости ОРВИ и гриппом

Эфирная новость 23 0

Спад уровня прогнозируется не раньше апреля.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в России начнется не раньше конца апреля. В Роспотребнадзоре отметили — сейчас мы находимся на самом пике по числу заболевших.

Только за последние 20 дней заразились более трех миллионов человек. В регионах вводят карантины в учебных и дошкольных учреждениях, а также переводят студентов и школьников на дистанционное обучение. Такие меры приняты — в Пермском крае, Калужской, Мурманской и Томской областях.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
82.85
1.35 90.83
3.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

10:40
«Я на связи с Филиппом»: муза Киркорова рассказала о его горе после смерти отца
10:31
«Где культура?» — звездный стилист Байрамов оценил образы гостей Недели моды
10:18
Россия проходит пик заболеваемости ОРВИ и гриппом
10:04
В Италии вышла газета, написанная искусственным интеллектом
10:02
Вовсе не ерунда: при каких болезнях появляется бессонница
9:51
Безопасная еда: какая шаурма будет соответствовать российскому ГОСТу

Сейчас читают

Игорь Левитас: Причина конфликта на Украине — в менталитете ее жителей
Посмотреть на Джана Ямана: звезды на премьере турецкого сериала «Эль Турко»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп