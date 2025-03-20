Церемония инаугурации Лукашенко пройдет 25 марта

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

Политик в седьмой раз станет главой республики.

Инаугурация переизбранного президента Белоруссии Лукашенко пройдет 25 марта

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Церемония инаугурации переизбранного президента Белоруссии Александра Лукашенко пройдет 25 марта. Об этом сообщило информационное агентство БелТА в своем Telegram-канале.

«Церемония инаугурации вновь избранного Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко состоится 25 марта», — говорится в публикации.

По Конституции, избранный лидер государства должен принести присягу в течение двух месяцев после выборов. Церемония проходит в торжественной обстановке. Свидетелями инаугурации должны быть члены Президиума Всебелорусского народного собрания, депутаты Палаты представителей и членов Совета Республики, судьи Конституционного и Верховного судов.

Выборы в Белоруссии состоялись 26 января 2025 года. Александр Лукашенко одержал победу, набрав 86,82% голосов. Политик уже в седьмой раз стал главой Республики. Он руководит страной с 1994 года.

За ходом выборов 2025 года следили около 500 наблюдателей из других государств, которые подтвердили прозрачность процесса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лукашенко вернулся в Минск после официального визита в Москву.

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