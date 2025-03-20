Результат постоянного развития: «ВКонтакте» упростит процесс верификации

Получить заветную синюю галочку теперь смогут и официальные представители пабликов.

Процесс верификации «ВКонтакте» станет проще. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

«Наша цель — сделать так, чтобы создатели оригинального контента могли без лишних формальностей подтвердить подлинность и выделиться среди множества сообществ», — отметила директор по продукту «Сообщества и опыт автора» ВКонтакте Вера Советкина.

Уже в 2025 году получить синюю галочку станет значительно проще благодаря смягчению требований и внедрению новых возможностей для администраторов. Это изменение направлено на то, чтобы сделать процесс верификации аккаунтов более доступным для пользователей, что, безусловно, привлечет большее количество людей к активному использованию платформы.

Основные нововведения:

Расширенный доступ: подать заявку на проверку подлинности смогут не только владельцы пабликов, но и их официальные представители, что упростит процесс для команд и агентств.

Сниженные критерии: минимальное количество подписчиков для подачи заявки сократится до 5 000. Кроме того, сообществам и профилям достаточно публиковать хотя бы один материал в месяц — пост, статью, видео, историю или клип.

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Соцсеть также намерена повысить ценность синей галочки, интегрируя ее в алгоритмы рекомендаций и поиска. Например, верифицированные аккаунты могут получить приоритет в ленте или выдаче. Также рассматриваются варианты обновления дизайна значка, чтобы сделать его более заметным.

Для реализации этих идей «ВКонтакте» проводит консультации с экспертами и администраторами сообществ, анализируя текущие стандарты. Пилотные изменения запланированы на первые шесть месяцев текущего года. Окончательные условия и даты старта обновленной системы станут известны позже — команда обещает держать пользователей в курсе.

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