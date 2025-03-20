В результате атаки дронов на Саратовскую область пострадали десять человек

В результате атаки БПЛА в Саратове пострадали 10 человек
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
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Украинские боевики разрушили больницы и детские сады.
Десять человек пострадали в результате атаки украинских дронов на Саратовскую область. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС после беседы с правительством региона.
В Энгельсе повреждения получила городская клиническая больница № 1, где была ранена женщина. Также были повреждены окна в двух детских садах и школе.
Около 30 частных и дачных домов в СНТ (садовых некоммерческих товариществах. — Прим. Ред.) получили повреждения. На территории аэродрома в Энгельсе произошло возгорание, что привело к эвакуации жителей близлежащих СНТ.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил организовать помощь пострадавшим и временно перераспределить потоки пациентов в другие медучреждения. Прокуратура региона взяла на контроль оказание помощи пострадавшим, а также организовала горячую линию для приема жалоб.
В Энгельском районе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Следственный комитет начал расследование инцидента.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают защищать регион от атак дронов, а правительство области оказывает помощь пострадавшим и устраняет последствия атаки.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ.
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