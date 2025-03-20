Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 36 0

Следственный комитет России начал расследование по факту нападения украинских БПЛА.

Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ

Фото: © РИА Новости/Андрей Васильев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Саратов и Энгельс сегодня подверглись самой массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за все время», — написал глава региона.

После атаки дронов на территории аэродрома Энгельса произошло возгорание. Жителей ближайших к месту происшествия садовых некоммерческих товариществ эвакуируют. Пострадало около 30 частных домов.

Следственный комитет России начал расследование по факту нападения на данный регион беспилотников ВСУ.

Бусаргин уточнил, что все экстренные службы области продолжают работать в усиленном режиме, чтобы устранить последствия случившегося.

Кроме того, администрации городов и профильные ведомства фиксируют все повреждения, которые были нанесены гражданским объектам.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что одно из промышленных предприятий в Саратовской области повреждено после массированной атаки БПЛА.

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