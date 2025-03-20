Современный и экологичный: на Ленинградской АЭС началось строительство нового энергоблока

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Сегодня на площадке залили первый бетон в фундамент здания реактора.

Фото, видео: Валентин Егоршин/ТАСС; 5-tv.ru

На Ленинградской атомной электростанции стартовал основной этап сооружения нового энергоблока.

Это крупнейшая в стране атомная электростанция. Она бесперебойно обеспечивает два региона. Сейчас вместо устаревших блоков возводят современные и экологичные. Сегодня на площадке залили первый бетон в фундамент здания реактора.

«Эти энергоблоки обладают такой проектной безопасностью, которые позволяют без влияния оператора неограниченно долгое время находиться в таких ситуациях, в которых возможно исчезновения внешнего электропитания», — заявил генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Шутиков.

Как ожидается, новый энергоблок введут в строй в 2032 году. А в ближайшее время на этой площадке возведут 150 сооружений. Завезут оборудование, проложат коммуникации и подготовят все для завоза ядерного топлива и запуска реакторов.

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