Смело преодолевайте препятствия: китайский гороскоп на неделю с 24 по 30 марта
На что следует обратить внимание на грядущей неделе?
Фото, видео: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 24 по 30 марта 2025 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Эта неделя выводит нас из коридора затмений. Не планируйте ничего важного на 29 марта — день частного солнечного затмения. А до этого дня старайтесь прислушиваться к тому, что происходит вокруг. Вы можете получить знаки, которые укажут на то, что лучше всего доработать или исправить в вашей жизни.
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Понедельник, 24 марта 2025 года
День Водного дракона
В этот день избегайте важных для вас шагов: не стоит намечать свадьбу, открытие бизнеса или закладку фундамента. Он больше подойдет для генеральной уборки, очищения, «расхламления», освобождения от устаревшего и ненужного в вашей жизни.
Речь идет и о вещах, и о привычках. Возможно, и о лишних килограммах. В такой день хорошо садиться на диету — это тот самый понедельник, с которого начать новую жизнь действительно получится.
Совет: сконцентрируйтесь на главном. Используйте свой жизненный опыт. Будьте твердым и настойчивым. Это великое время, которое принесет щедрые плоды.
Вторник, 25 марта 2025 года
День Водной змеи
Этот день в текстах обозначают как день небесной пустоты — поэтому для закладки фундамента и начала капитального ремонта его использовать не стоит. Зато путешествовать можно весьма успешно. И бизнес-проекту, которому дан старт сегодня, тоже будет сопутствовать удача.
Брачный союз, заключенный сегодня, имеет большие шансы стать счастливым и долгим. Ну а если на такой день наметить переезд, вполне можно ожидать еще примерно год дополнительной удачи на новом месте.
В дополнение к общим позитивным энергиям, пары, планирующие детей, сегодня могут зачать здорового, крепкого, счастливого малыша — в древних текстах про таких детей пишут «благородное дитя».
Совет: пусть скрытое станет явным. Смело преодолевайте препятствия. Помогайте тем, кто стоит ниже вас.
Среда, 26 марта 2025 года
День Деревянной лошади
Такой день не подходит ни для брака, ни для ремонтных работ. Легкомысленное обращение с энергиями дня, если вы проявите слишком большую активность, может дать дополнительные проблемы в течение 60-120 дней. Лучше всего заниматься рутиной.
Совет: вы выдержите испытание. Если ваше желание скромно и разумно, оно точно исполнится.
Четверг, 27 марта 2025 года
День Деревянной козы
Свадьбы, ремонтные работы, переезды, даже важные домашние дела лучше перенести на другое время. В этом дне спрятан дух Белого тигра. Если такой день использовать, есть риск получить травмы или даже какие-то неприятности внутри дома, вплоть до разрушений.
Единственный приятный бонус от небесной канцелярии сегодня — структура девяти пробежек, которая помогает нейтрализовать негативные влияния и улучшать взаимоотношения. Поэтому такой день можно осторожно использовать для переговоров и встреч.
Совет: оставайтесь на месте и проясните ваши понятия о правильном и неправильном. Общайтесь, трудитесь ради общего блага. Колодец питает всех жаждущих и не истощается.
Пятница, 28 марта 2025 года
День Огненной обезьяны
Небесная добродетель и добродетель месяца охраняют этот день. Они дают поддержку строительным работам, встречам, переговорам, планированию. Но следует учитывать, что при всем позитивном потенциале, день непростой энергетически.
Во-первых, это последний день лунного цикла перед новолунием. Во-вторых, это последний день перед солнечным затмением, которое мы будем наблюдать в субботу. Поэтому важные начала лучше не намечать, не стоит в этот день перенапрягаться.
Совет: решайте проблемы. Соединение с другими людьми принесет вам пользу. Путь открыт, действуйте быстро. Прощайте, радуйтесь новой свободе.
Суббота, 29 марта 2025 года
День Огненного петуха
В 15:43 по московскому времени будет пиковая фаза частного затмения Солнца. Оно пройдет не по всей территории России, а только по Крайнему Северу. С точки зрения китайской астрологии, это отличная новость, поскольку затмение традиционно во многих цивилизациях считалось явлением с дурной сущностью. При этом китайцы настоятельно не рекомендовали оказываться в лучах затменного солнца, поскольку оно забирает удачу — каждая минута в лучах такого солнца отбирает до года удачи.
Поэтому лучше всего в такой день стараться быть дома, не намечать важных дел.
Попробуйте практику очищения, постарайтесь помедитировать. Представьте, от чего именно вы хотели бы избавиться в своей жизни. Список болезней, неудач, негативных мыслей, вредоносных убеждений можно выписать на бумажке и символически ее сжечь. Разумеется, соблюдая все меры пожарной безопасности.
Совет: действуйте через женщину и женское начало инь. Мир создается через взаимодействие.
Воскресенье, 30 марта 2025 года
День Каменной собаки
В такое воскресенье постарайтесь отдохнуть — это лучшее, что можно придумать на этот день. В нем нет ни хороших структур, ни звезд, ни позитивных энергий. То есть масштабные планы он поддержать не сможет, просто не рассчитан на это.
Совет: уменьшение избытка и смиренное служение рождает чувство внутреннего достоинства. Через смирение вы можете достигнуть желаемого.
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