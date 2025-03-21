Смело преодолевайте препятствия: китайский гороскоп на неделю с 24 по 30 марта

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 24 по 30 марта 2025 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Эта неделя выводит нас из коридора затмений. Не планируйте ничего важного на 29 марта — день частного солнечного затмения. А до этого дня старайтесь прислушиваться к тому, что происходит вокруг. Вы можете получить знаки, которые укажут на то, что лучше всего доработать или исправить в вашей жизни.

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Понедельник, 24 марта 2025 года

День Водного дракона



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В этот день избегайте важных для вас шагов: не стоит намечать свадьбу, открытие бизнеса или закладку фундамента. Он больше подойдет для генеральной уборки, очищения, «расхламления», освобождения от устаревшего и ненужного в вашей жизни.

Речь идет и о вещах, и о привычках. Возможно, и о лишних килограммах. В такой день хорошо садиться на диету — это тот самый понедельник, с которого начать новую жизнь действительно получится.

Совет: сконцентрируйтесь на главном. Используйте свой жизненный опыт. Будьте твердым и настойчивым. Это великое время, которое принесет щедрые плоды.

Вторник, 25 марта 2025 года

День Водной змеи



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Этот день в текстах обозначают как день небесной пустоты — поэтому для закладки фундамента и начала капитального ремонта его использовать не стоит. Зато путешествовать можно весьма успешно. И бизнес-проекту, которому дан старт сегодня, тоже будет сопутствовать удача.

Брачный союз, заключенный сегодня, имеет большие шансы стать счастливым и долгим. Ну а если на такой день наметить переезд, вполне можно ожидать еще примерно год дополнительной удачи на новом месте.

В дополнение к общим позитивным энергиям, пары, планирующие детей, сегодня могут зачать здорового, крепкого, счастливого малыша — в древних текстах про таких детей пишут «благородное дитя».

Совет: пусть скрытое станет явным. Смело преодолевайте препятствия. Помогайте тем, кто стоит ниже вас.

Среда, 26 марта 2025 года

День Деревянной лошади

5-tv.ru

Такой день не подходит ни для брака, ни для ремонтных работ. Легкомысленное обращение с энергиями дня, если вы проявите слишком большую активность, может дать дополнительные проблемы в течение 60-120 дней. Лучше всего заниматься рутиной.

Совет: вы выдержите испытание. Если ваше желание скромно и разумно, оно точно исполнится.

Четверг, 27 марта 2025 года

День Деревянной козы

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Свадьбы, ремонтные работы, переезды, даже важные домашние дела лучше перенести на другое время. В этом дне спрятан дух Белого тигра. Если такой день использовать, есть риск получить травмы или даже какие-то неприятности внутри дома, вплоть до разрушений.

Единственный приятный бонус от небесной канцелярии сегодня — структура девяти пробежек, которая помогает нейтрализовать негативные влияния и улучшать взаимоотношения. Поэтому такой день можно осторожно использовать для переговоров и встреч.

Совет: оставайтесь на месте и проясните ваши понятия о правильном и неправильном. Общайтесь, трудитесь ради общего блага. Колодец питает всех жаждущих и не истощается.

Пятница, 28 марта 2025 года

День Огненной обезьяны



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Небесная добродетель и добродетель месяца охраняют этот день. Они дают поддержку строительным работам, встречам, переговорам, планированию. Но следует учитывать, что при всем позитивном потенциале, день непростой энергетически.

Во-первых, это последний день лунного цикла перед новолунием. Во-вторых, это последний день перед солнечным затмением, которое мы будем наблюдать в субботу. Поэтому важные начала лучше не намечать, не стоит в этот день перенапрягаться.

Совет: решайте проблемы. Соединение с другими людьми принесет вам пользу. Путь открыт, действуйте быстро. Прощайте, радуйтесь новой свободе.

Суббота, 29 марта 2025 года

День Огненного петуха



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В 15:43 по московскому времени будет пиковая фаза частного затмения Солнца. Оно пройдет не по всей территории России, а только по Крайнему Северу. С точки зрения китайской астрологии, это отличная новость, поскольку затмение традиционно во многих цивилизациях считалось явлением с дурной сущностью. При этом китайцы настоятельно не рекомендовали оказываться в лучах затменного солнца, поскольку оно забирает удачу — каждая минута в лучах такого солнца отбирает до года удачи.

Поэтому лучше всего в такой день стараться быть дома, не намечать важных дел.

Попробуйте практику очищения, постарайтесь помедитировать. Представьте, от чего именно вы хотели бы избавиться в своей жизни. Список болезней, неудач, негативных мыслей, вредоносных убеждений можно выписать на бумажке и символически ее сжечь. Разумеется, соблюдая все меры пожарной безопасности.

Совет: действуйте через женщину и женское начало инь. Мир создается через взаимодействие.

Воскресенье, 30 марта 2025 года

День Каменной собаки



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В такое воскресенье постарайтесь отдохнуть — это лучшее, что можно придумать на этот день. В нем нет ни хороших структур, ни звезд, ни позитивных энергий. То есть масштабные планы он поддержать не сможет, просто не рассчитан на это.

Совет: уменьшение избытка и смиренное служение рождает чувство внутреннего достоинства. Через смирение вы можете достигнуть желаемого.

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