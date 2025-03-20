Временную поверенную в делах Эстонии в России вызвали в МИД РФ

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 49 0

Ей заявлено об осуждении нападений на военные памятники в республике, заявила Мария Захарова.

Временную поверенную в делах Эстонии в России вызвали в МИД РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Временную поверенную в делах Эстонии в России Яну Ванамельдер вызвали в Министерство иностранных дел Российской Федерации, чтобы прояснить ситуацию с осквернением сорока могил советских воинов на кладбище в Таллине. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«В МИД РФ заявили, что продолжающееся в Эстонии глумление над памятью советских воинов, которые освободили Европу от гитлеровского порабощения, вызывает самое жесткое осуждение со стороны нашей страны», — прокомментировала она на прошедшем 20 марта брифинге.

Представитль МИД РФ заострила внимание на том, что власти Таллина проявляют полное безразличие к факту участившихся случаев вандализма по отношению к захоронениям советских воинов, а также воинских мемориалов. Более того, Эстония упорно игнорирует не только замечания с российской стороны, но и мнение мирового сообщества, выраженное в резолюции Генеральной ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД РФ заявил протест послу Молдавии в связи с блокадой дипмиссии РФ в Кишиневе.

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