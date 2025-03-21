Лидеры стран Европы встретятся в Париже для обсуждения конфликта на Украине

Bloomberg: Лидеры стран Европы встретятся в Париже обсудить конфликт на Украине
Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Прежде союзники Киева заявляли о намерении отправить в зону спецоперации своих миротворцев.
Лидеры ряда стран Европы, в том числе Британии, Германии и Канады готовятся ко встрече в Париже на следующей неделе. Как сообщается в материале агентства Bloomberg, планируется обсуждение украинского конфликта, позиции каждого из союзников Киева и требований к процессу мирного урегулирования.
«Германия, Италия и Польша будут одними из стран Евросоюза, а также стран, не входящих в ЕС, как Великобритания и Канада», — говорится в статье.
Прежде стало известно о намерении партнеров Украины отправить на ее территорию более десяти тысяч миротворцев. Так, издание The Times со ссылкой на собственные источники из числа высокопоставленных сотрудников правительстве Великобритании заявляло: премьер-министр Кир Стармер получил поддержку многих государств, которые тоже готовы предоставить наземные войска.
Накануне Стармер также упоминал, что сбор военнослужащих стран Запада в Великобритании назначен на 20 марта. В планах — разработка практических решений, связанных с обеспечением безопасности Украины. Французский лидер Эммануэль Макрон в свою очередь называл города, где европейские страны могут разместить свой военный контингент — в их числе Киев, Львов и Одесса.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Польше предупредили о подготовке Европой многовариантной операции на Украине.
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