В Польше заявили о подготовке Европой многовариантной операции на Украине

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 35 0

Польский генерал Кукула: в ЕС планируют решить конфликт на Украине

В Польше заявили о подготовке Европой многовариантной операции на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Marek Antoni Iwanczuk

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Варшава готова разместить на своей территории военные базы и обеспечить Киев оружием.

Страны Европы планируют провести многовариантную операцию, связанную со стабилизацией положения на Украине. Соответствующее заявление сделал начальник генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Польши генерал Веслав Кукула в ходе пресс-конференции.

«Провести эту операцию без участия Польши невозможно хотя бы из-за нашего особого геополитического положения. Мы граничим с Украиной, и из Польши на Украину проходит наиболее удобная сеть автомобильных и других логистических коммуникаций», — обозначил причины значимости польского участия в организации он.

Более того, Веслав Кукула заявил, что европейские государства на данный момент уже проанализировали возможный ход операции, продумали способы управления и обозначили сферы сотрудничества в ходе проведения. Однако план все еще требует доработки.

По словам начальника ВС Польши, диалог между генерал-майором Мацеем Клишем и высшим командованием Великобритании и Франции был посвящен именно вопросу подготовки международной операции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Польша хочет установить мины на границе с Белоруссией и Россией.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.40
1.55 92.46
1.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

22:55
Не опять, а снова: Меган Маркл в очередной раз не удалось зарегистрировать свой бренд
22:39
На встрече делегаций России и США в Эр-Рияде не будут присутствовать члены МИД РФ
22:30
В Польше заявили о подготовке Европой многовариантной операции на Украине
22:11
После атаки ВСУ в Белгородской области пострадали три человека
21:55
Медиалогия назвала победителей десятого юбилейного исследования «Инфоповод 2024»
21:40
От продуктов питания до стройматериалов: что поставляет Москва в 157 стран мира

Сейчас читают

«Практически каждый вечер»: Елизавета Боярская рассказала о семейном обычае
«Скоро буду дома, дорогая»: РФ и Украина провели крупный обмен военнопленными
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Время обнуления и силы: как загадывать желание в День весеннего равноденствия

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп