Союзники Киева владеют инструментами давления и применяют их ради одобрения своих резолюций.

Ооноцентричная система находится в кризисе из-за нежелания коллективного Запада делиться влиянием с мировым большинством. Отсюда произрастает стремление превратить организацию из инструмента построения многополярного миропорядка в механизм реализации собственных корыстных интересов. Как отметил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, из-за этого ООН теряет авторитет и способность выполнять свои функции.

По словам дипломата, западники регулярно берут «в заложники» Совет Безопасности (СБ), чтобы свести счеты с неугодными правительствами и провести очередную пиар-акцию. Кроме того, все чаще игнорируются обязательные к исполнению решений Совбеза, как, например, саботаж одобрившей Минские соглашения резолюции в 2202 году, пренебрежение предписаниями относительно ближневосточногои балканского урегулирования. В союзники Украины попросту давят на другие страны ради поддержки их резолюций.

«В настоящий момент такой „крестовый поход“ в Генеральной Ассамблее (ГА) ведется и против нашей страны. Сразу после начала спецоперации западники, не сумев продавить свои политизированные подходы по украинскому кризису в СБ ООН, переключились на ГА, создав 11-ю чрезвычайную спецсессию», — отметил дипломат.

Как считает Вершинин, таким образом нарушается распределение полномочий между главными органами ООН, а в рамках сессии принимаются документы, каждый из которых размывает перспективы урегулирования. Что же касаемся ГА, чьи решения являются исключительно рекомендательными, за счет давления, санкций и манипуляций резолюции выдаются за «коллективную волю цивилизованного мира».

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