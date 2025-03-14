«Положить конец»: Россия, Китай и Иран призвали отменить все незаконные санкции

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 52 0

МИД КНР: Россия, Китай и Иран призвали к отмене всех незаконных санкций

КНР, РФ и Иран на встрече в Пекине выступили за отмену всех незаконных санкций

Фото: © РИА Новости/Анна Раткогло

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Заседание между странами состоялось в Пекине.

Россия, Китай и Иран выступили за отмену незаконных односторонних санкций. Об этом рассказал замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй на встрече в Пекине.

В пятницу в столице Китая состоялась встреча по иранской ядерной проблеме. Кроме Ма Чжаосюя на ней присутствовали замглавы МИД РФ Сергей Рябков и замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

«Мы подчеркиваем необходимость положить конец всем незаконным санкциям», — приводит слова Ма Чжаосюя агентство ТАСС.

Помимо этого, стороны согласились, что единственным практичным способом урегулировать ситуацию может быть только диалог на основе взаимного уважения.

Ма Чжаосюй подчеркнул, что РФ и Китай приветствуют подтверждение Ираном нежелание разрабатывать ядерное оружие и «мирный характер его атомных разработок». Также все три стороны заявили о важности выполнения резолюции 2231 Совбеза ООН в поддержку сделки по иранскому атому.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что, в марте Китай, Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения «Security Bond-2025». Мероприятия будут проходить в районе иранского порта Чабахар. Они направлены на «углубление взаимного доверия и прагматичного сотрудничества» между государствами.

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