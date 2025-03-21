Пожары в Приморском крае: пламя уничтожило более десятка домов

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Пожар в поселке Авангард Приморского края оставил десятки семей без крова

Фото, видео: 5-tv.ru

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Местные власти пообещали помощь пострадавшим, а спасателям удалось ликвидировать возгорание только спустя несколько часов.

Природные пожары обрушились на Приморье. В поселке Авангард вспыхнула сухая трава и деревья. Гонимое штормовым ветром пламя устремилось прямо к домам. Местные жители пытались защитить их подручными средствами, но против огненной стихии эти попытки оказались тщетными.

Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров. Поскольку дома в поселке стоят близко друг к другу, пламя перекидывалось буквально при каждом дуновении ветра. Всего, по последним данным, уничтожены более десятка строений. Это и жилые дома, и хозпостройки. Справиться с возгоранием спасатели не могли до глубокой ночи. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера восстановил хронологию событий.

«Вот здесь отлично видно, откуда пришел огонь. Пламя из леса перекинулось на постройку, перемахнуло через забор, и вот уже горит соседский домик. Всего десять метров — и следующее пепелище», — рассказал корреспондент.

Два человека с ожогами попали в больницу, а десятки людей, которые остались без крова, теперь вынуждены жить у родственников или в пунктах временного размещения. Местные власти пообещали помочь пострадавшим всем необходимым. А специалистам теперь предстоит разобраться в причинах катастрофы и оценить ущерб. Сейчас возгорание уже ликвидировано.

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