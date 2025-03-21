Шойгу прибыл в КНДР

Шойгу прибыл в Пхеньян на встречу с руководителями КНДР
Фото: Валерий Стурит/ТАСС
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Он встретится с руководством страны.
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян на встречу с северокорейским руководством. Об этом сообщает ТАСС. Накануне секретарь СБ РФ посетил Китай.
Уточняется, что у Шойгу запланирована встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном, а также другими руководителями государства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном. Он также отметил, что в период своего предыдущего срока выстроил вместе со своей администрацией «планету мира», а президент Джо Байден превратил ее в «планету войны».
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