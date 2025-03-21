Заместителя главы Дубны обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 33 0

В ходе допроса чиновник признал вину в полном объеме.

Заместитель главы города Дубна Московской области арестован

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заместителю главы подмосковной Дубны Павлу Гришину предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Московской области.

По данным ведомства, в апреле 2022 года обвиняемый, находясь на должности гендиректора АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства», незаконно воспользовался служебным положением и присвоил себе около 800 тысяч рублей.

Отмечается, что в ходе допроса чиновник признал вину в полном объеме.

«По ходатайству следствия Дмитровским городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — добавили в СК.

Известно, что Павел Гришин занимал должность замглавы администрации Дубны с 2022 года.

Прежде суд арестовал вице-губернатора Ростовской области Лилию Федотову. Чиновница взята под стражу до 2 апреля 2025 года включительно по подозрению в превышении должностных полномочий.

По версии следствии, в 2020 году чиновница приняла решение о привлечении кредитов для нужд региона, несмотря на наличие остатков бюджетных средств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Смоленской области задержали руководителя СИЗО № 1 за получение взятки.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.40
1.55 92.46
1.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

13:01
Российские военные обнаружили и уничтожили скопление ВСУ в Белгородской области
12:56
Комиссия утвердила план по подъему танкеров «Волгонефть» со дна Черного моря
12:47
Заместителя главы Дубны обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями
12:40
Патриарх Кирилл наградил Сергея Лаврова орденом Александра Невского
12:33
В Храме Христа Спасителя отпевают Бедроса Киркорова
12:23
Думал, что настоящий? В Москве мужчина украл макет пулемета Дегтярева с выставки

Сейчас читают

Актрису бурлеска Лялю Бежецкую госпитализировали с ножевым ранением
«Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом»: главе МИД РФ Сергею Лаврову — 75
«Могут колени прострелить»: за что украинскую модель покалечили в Дубае
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп