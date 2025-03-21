Заместителя главы Дубны обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями

Заместителю главы подмосковной Дубны Павлу Гришину предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Московской области.

По данным ведомства, в апреле 2022 года обвиняемый, находясь на должности гендиректора АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства», незаконно воспользовался служебным положением и присвоил себе около 800 тысяч рублей.

Отмечается, что в ходе допроса чиновник признал вину в полном объеме.

«По ходатайству следствия Дмитровским городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — добавили в СК.

Известно, что Павел Гришин занимал должность замглавы администрации Дубны с 2022 года.

Прежде суд арестовал вице-губернатора Ростовской области Лилию Федотову. Чиновница взята под стражу до 2 апреля 2025 года включительно по подозрению в превышении должностных полномочий.

По версии следствии, в 2020 году чиновница приняла решение о привлечении кредитов для нужд региона, несмотря на наличие остатков бюджетных средств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Смоленской области задержали руководителя СИЗО № 1 за получение взятки.