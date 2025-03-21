Следите за жаворонками и не давайте в долг: что нельзя делать в Весенний солнцеворот

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 54 0

С этим днем связано много примет и поверий.

Весенний солнцеворот отмечается 21 марта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Народный праздник Весенний солнцеворот отмечают 21 марта. О том, какие традиции были в этот день, пишет информационное агентство URA.RU.

Это праздник прихода весны и возвращения жаворонков из южных краев. Считалось, что они приносили с собой тепло, поэтому многие готовили карамель в виде птиц или рисовали их на яйцах.

Второе название этого праздника — Вербоносица. Ведь в это время начинает расцветать верба. Ее веточки приносили в дом, чтобы избежать ссор и бед. Кроме того, из этого растения заваривали чай, чтобы укрепить здоровье.

Несмотря на то, что верба — это символ Солнцеворота, сажать ее в этот день запрещалось. В народе верили, что, когда дерево вырастет, тот, кто его посадил, умрет.

Еще 21 марта никто не давал деньги в долг, так как считалось, что это приведет к бедности. А вот гадать в этот день разрешалось, но только на суженного.

Кроме того, 21 марта можно было предсказать погоду. Быстро плывущие облака указывали на благоприятные природные условия, а утренний туман был предвестником морозов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему мосты стали символом разлуки и испытаний.

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