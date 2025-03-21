Во Франции запретили вещание Пятого канала и СТС

Французский регулятор постановил запретить вещание в стране Пятого канала и СТС в связи с санкциями Евросоюза (ЕС). Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте регулятора.

В публикации отмечено, что этими каналами владеет российская компания АО «Национальная Медиа Группа», в отношении которой были введены санкции — активы были заморожены после постановления Совета ЕС от 17 марта 2014 года.

Как утверждается, на территории страны вещание СТС и Пятого канала по спутниковому ТВ вела французская компания Eutelsat. Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций обязало организацию прекратить трансляцию российских телеканалов.