Во Франции запретили вещание Пятого канала и СТС

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 50 0

Решение было принято в связи с санкциями Евросоюза.

Во Франции запретили вещание Пятого канала и СТС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Французский регулятор постановил запретить вещание в стране Пятого канала и СТС в связи с санкциями Евросоюза (ЕС). Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте регулятора.

В публикации отмечено, что этими каналами владеет российская компания АО «Национальная Медиа Группа», в отношении которой были введены санкции — активы были заморожены после постановления Совета ЕС от 17 марта 2014 года.

Как утверждается, на территории страны вещание СТС и Пятого канала по спутниковому ТВ вела французская компания Eutelsat. Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций обязало организацию прекратить трансляцию российских телеканалов.

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