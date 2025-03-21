Орбан: у Евросоюза все меньше желания поддерживать Киев

План помощи Украине на саммите ЕС был сокращен с 40 до 5 миллиардов евро.

У Европейского союза все меньше желания поддерживать Украину. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он сказал, что большинство лидеров европейских стран пока настроены продолжать военный конфликт, но постепенно происходит сдвиг в пользу мира. Особенно учитывая стремление США к урегулированию. В первый день саммита ЕС план помощи Киеву подешевел в восемь раз: с сорока миллиардов до пяти. Но и эти деньги нужно откуда-то брать. И далеко не все страны готовы платить.

«Я вижу в глазах каждого, что эта война проиграна, поэтому ввязываться в нее было плохим решением. Венгры были правы. Большинство стран ЕС опять заявили, что война должна продолжаться, что Украине нужно дать больше денег и оружия. Но эта воля уже была не такой стальной, как раньше», — заявил Орбан.

Из-за того, что Венгрия единственная из 27 стран Евросоюза не подписала документ по военной поддержке Киева, план в итоге не был утвержден. Сегодня лидеры вновь встретятся в рамках второго дня саммита.