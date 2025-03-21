ООН предупреждает: ледники всего мира тают с рекордной скоростью

За последние пять лет они потеряли больше объема, чем когда-либо, из-за стремительного повышения глобальной температуры.

Многие ледники могут растаять до конца этого столетия. В Организации Объединенных Наций сообщили, что за последние пять лет ледовые массы потеряли больше объема, чем когда-либо.

Все из-за стремительного повышения глобальной температуры. Теплее становится и в России. Даже в два с половиной раза быстрее, чем в среднем на планете.

Глава нашего Гидрометцентра Роман Вильфанд недавно заявлял, что все максимальные температуры установлены в последние два десятилетия. И это значит, что процессы потепления сейчас идут намного активнее, чем в прошлом веке.