Третий раз подряд: Центробанк РФ оставил ключевую ставку на прежнем уровне

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Регулятор отметил снижение инфляционного давления, но подчеркнул, что оно все еще остается высоким.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Центральный банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% процента третий раз подряд. Такое решение было ожидаемо рынком и аналитиками.

Регулятор не стал переходить к смягчению денежно-кредитной политики. Как отмечается, инфляционное давление снизилось, но пока остается высоким. При этом прогноз Банка России по инфляции в этом году составляет 7-8%, а цель — 4%. Следующее заседание, на котором будут обсуждать уровень ключевой ставки, пройдет 25 апреля.

«Признаки умеренного замедления внутреннего спроса и постеленного снижения напряженности на рынке труда говорят о том, что экономика скорее идет по траектории мягкой посадки, без резких колебаний. Если будет устойчивое укрепление рубля и прочих равных — это может означать и смягчение денежно-кредитной политики, но пока об этом говорить преждевременно», — председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.

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