Заехал поужинать: в Петербурге иномарка влетела в ресторан быстрого питания

Первым свидетелем произошедшего стал менеджер заведения.

Автомобиль Kia K5 влетел в стеклянную дверь ресторана быстрого питания в Санкт-Петербурге. Входная группа здания получила повреждения. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 5-tv.ru.

В результате аварии никто не пострадал. Очевидцы рассказали, что водитель иномарки зашел в заведение, чтобы поесть. Спустя несколько минут менеджер ресторана услышал грохот и увидел, что в дверь влетел автомобиль. Он сразу принялся искать владельца.

Инцидент произошел потому, что машину не поставили на ручник. Она покатилась и врезалась в здание. Владелец иномарки не был замечен в употреблении алкоголя. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Детали уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Дагестане произошло массовое ДТП с маршруткой. Десять пассажиров были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, им оказали необходимую медицинскую помощь. В результате столкновения нескольких машин, микроавтобуса и грузовика четыре человека погибли.

Удар был настолько сильным, что от кабины грузовика ничего не осталось, ее расплющило. Микроавтобус вылетел с дороги и перевернулся.