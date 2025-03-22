Агония киевского режима: Алаудинов прокомментировал подрыв ГИС «Суджа»

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 50 0

Алаудинов: ВСУ после подрыва ГИС в Судже являются моральными уродами

Алаудинов: ВСУ после подрыва ГИС Суджа являются моральными уродами

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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В Минобороны России действия ВСУ назвали намеренной провокацией

Подрыв, который устроили боевики ВСУ на газоизмерительной станции в Судже, является «агонией» киевского режима. Об этом рассказал в беседе с агентством РИА Новости командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Они пытаются таким образом эту вот идею по запуску газа для Европы, как говорится, убить просто эту идею. Ну, молодцы, убили (уничтожили ГИС „Суджа“ — Прим.ред.). Что с этого? Что можно поменять таким образом? Ну это реально, я скажу, люди, у которых агония. И вот эта агония их заставляет совершать такие действия», — отметил офицер.

По словам Алаудинова, ВСУ должны наносить удары по военным, а вместо этого бьют по газораспределительным станциям, больницам, даже выискивают мирных жителей для совершения атаки. Командир спецназа «Ахмат» добавил, что боевики ВСУ являются «моральными уродами» после такого.

Накануне ночью украинские боевики ударили по объекту, расположенному в нескольких сотнях метров от государственной границы со стороны Курской области. Им оказалась газоизмерительная станция «Суджа». Минобороны РФ призывает рассматривать атаку на ГИС, как провокацию, сделанную с целью дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Следственный комитет выявил организаторов атак дронов на Курскую область и другие регионы России.

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