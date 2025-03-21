СК выявил организаторов атак дронов на Курскую область и другие регионы России

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 55 0

Фигуранты дела объявлены в розыск.

Следком выявил организаторов атак БПЛА на Курскую область и другие регионы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Курская область

Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов* является одним из организаторов атак беспилотников по Курской области и другим регионам России. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«По данным следствия, в числе организаторов атак с применением БПЛА на Курскую области и другие регионы России начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов, командующий воздушными вооруженными силами Николай Олещук* и командующий военно-морскими силами Алексей Неижпапа*», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что им заочно предъявлено обвинение и они объявлены в розыск. Вместе с тем, 46 боевиков были осуждены, 58 фигурантов находятся под следствием.

В СК РФ добавили, что с 2022 года из-за боевиков погибли 167 мирных жителей в Курской области, 500 человек получили ранения. Кроме того, было повреждено несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры. По этим и другим преступлениям возбуждено 736 уголовных дел.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что с момента освобождения Суджи из Курской области было эвакуировано 544 человека.

* — внесен в список террористов и экстремистов в РФ.

Тема:
Курская область
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