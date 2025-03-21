СК выявил организаторов атак дронов на Курскую область и другие регионы России

Фигуранты дела объявлены в розыск.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов* является одним из организаторов атак беспилотников по Курской области и другим регионам России. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
«По данным следствия, в числе организаторов атак с применением БПЛА на Курскую области и другие регионы России начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов, командующий воздушными вооруженными силами Николай Олещук* и командующий военно-морскими силами Алексей Неижпапа*», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что им заочно предъявлено обвинение и они объявлены в розыск. Вместе с тем, 46 боевиков были осуждены, 58 фигурантов находятся под следствием.
В СК РФ добавили, что с 2022 года из-за боевиков погибли 167 мирных жителей в Курской области, 500 человек получили ранения. Кроме того, было повреждено несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры. По этим и другим преступлениям возбуждено 736 уголовных дел.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что с момента освобождения Суджи из Курской области было эвакуировано 544 человека.
* — внесен в список террористов и экстремистов в РФ.
- 21 мар
- Минобороны РФ: Киев преднамеренно подорвал газоизмерительную станцию «Суджа»
- 21 мар
- СК возбудил уголовное дело о теракте после подрыва газораспределительной станции «Суджа»
- 21 мар
- Всеми способами: как спецназ «Ахмат» вытесняет остатки ВСУ из Курской области
- 21 мар
- Расчеты ЗРК «Бук-М2» на страже неба. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 мар
- ВСУ смело «Ураганом». Лучшее видео из зоны СВО
- 21 мар
- «Оторванные лапы»: как в Курской области спасают домашних животных
- 20 мар
- Из Суджанского района Курской области эвакуировали более 540 человек
- 20 мар
- Переодетый в бабушку боевик ВСУ пытался выехать из Суджи Курской области
- 20 мар
- Ка-52М нанес удар по личному составу и бронетехнике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 мар
- Залповым огнем! Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
47%
1.55 92.46
1.63
Нашли ошибку?