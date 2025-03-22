Он был тронут: Путин передал Трампу необычный подарок

Уиткофф: Путин подарил Трампу портрет ведущего российского художника
Фото: Reuters/Илья Питалев
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Спецпосланник президента США отметил, что лидеры двух государств — настоящие друзья.
Президент РФ Владимир Путин подарил главе Белого дома Дональду Трампу его портрет, который написал российский художник. Об этом рассказал спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Президент Путин заказал ведущему российскому художнику прекрасный портрет президента Трампа и передал его мне, попросив отвезти его домой президенту Трампу», — ответил Уиткофф.
По его словам, он уже отдал подарок адресату. Тот был искренне тронут картине.
Кроме того, спецпосланник отметил, что Путин и Трамп друзья. Когда на президента США было совершено покушение, то российский лидер посетил церковь и помолился за него.
Также во время беседы с Путиным Уиткофф передал ему сигнал от Трампа о желании восстановить отношения. Тот говорил, что они станут двумя великими лидерами, которые смогут уладить конфликт на Украине.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что хоккеист Александр Овечкин поддержал идею Путина и Трампа провести товарищеский матч между сборными НХЛ И КХЛ.
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