Он был тронут: Путин передал Трампу необычный подарок

Спецпосланник президента США отметил, что лидеры двух государств — настоящие друзья.

Президент РФ Владимир Путин подарил главе Белого дома Дональду Трампу его портрет, который написал российский художник. Об этом рассказал спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Президент Путин заказал ведущему российскому художнику прекрасный портрет президента Трампа и передал его мне, попросив отвезти его домой президенту Трампу», — ответил Уиткофф.

По его словам, он уже отдал подарок адресату. Тот был искренне тронут картине.

Кроме того, спецпосланник отметил, что Путин и Трамп друзья. Когда на президента США было совершено покушение, то российский лидер посетил церковь и помолился за него.

Также во время беседы с Путиным Уиткофф передал ему сигнал от Трампа о желании восстановить отношения. Тот говорил, что они станут двумя великими лидерами, которые смогут уладить конфликт на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что хоккеист Александр Овечкин поддержал идею Путина и Трампа провести товарищеский матч между сборными НХЛ И КХЛ.