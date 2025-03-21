Овечкин поддержал идею лидеров РФ и США провести матч между игроками КХЛ и НХЛ

Хоккеист отметил, что это первый шаг к снятию несправедливых ограничений для спортсменов всех стран.
Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева
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Российский хоккеист Александр Овечкин поддержал идею Путина и Трампа провести товарищеский матч между сборными НХЛ И КХЛ. Об этом стало известно из официального заявления, опубликованного в Telegram-канале команды спортсмена.
«Я с радостью воспринял инициативу двух президентов о проведении хоккейных матчей между сборными НХЛ и КХЛ. Это решение двух мудрых лидеров, которые начали выстраивать и восстанавливать отношения между двумя великими державами», — высказался Овечкин.
По словам хоккеиста, это станет не только важным спортивным событием, но и первым шагом к снятию несправедливых ограничений для со спортсменов со всего земного шара. Александр Овечкин признался, что если такой матч действительно когда-нибудь состоится, то он с удовольствием примет в нем участие и выйдет на лед.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились о проведении хоккейного матча между командами КХЛ и НХЛ.
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