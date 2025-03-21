Овечкин поддержал идею лидеров РФ и США провести матч между игроками КХЛ и НХЛ

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 21 0

Хоккеист отметил, что это первый шаг к снятию несправедливых ограничений для спортсменов всех стран.

Овечкин поддержал идею лидеров РФ и США провести матч между игроками КХЛ и НХЛ

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российский хоккеист Александр Овечкин поддержал идею Путина и Трампа провести товарищеский матч между сборными НХЛ И КХЛ. Об этом стало известно из официального заявления, опубликованного в Telegram-канале команды спортсмена.

«Я с радостью воспринял инициативу двух президентов о проведении хоккейных матчей между сборными НХЛ и КХЛ. Это решение двух мудрых лидеров, которые начали выстраивать и восстанавливать отношения между двумя великими державами», — высказался Овечкин.

По словам хоккеиста, это станет не только важным спортивным событием, но и первым шагом к снятию несправедливых ограничений для со спортсменов со всего земного шара. Александр Овечкин признался, что если такой матч действительно когда-нибудь состоится, то он с удовольствием примет в нем участие и выйдет на лед.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились о проведении хоккейного матча между командами КХЛ и НХЛ.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.64
0.24 91.43
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

23:54
Резкие перепады: какая погода ждет москвичей в ближайшие три дня
23:38
Над Воронежской областью уничтожено несколько вражеских беспилотников
23:30
Овечкин поддержал идею лидеров РФ и США провести матч между игроками КХЛ и НХЛ
23:13
Мощный пожар разгорелся возле железнодорожной станции в Петербурге
23:00
Трамп заявил об обсуждении прекращения огня на Украине и территориальных вопросов
22:45
«Тонкий баланс»: глава МОК выступила против отстранения стран от ОИ из-за военных конфликтов

Сейчас читают

«Ветеран войны, человек искусства»: Песков назвал Бедроса Киркорова уникальной личностью
«Ты уже следующий»: Игорь Крутой пришел проститься с Бедросом Киркоровым
«Могут колени прострелить»: за что украинскую модель покалечили в Дубае
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп