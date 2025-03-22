Голос страны: кто представит Россию на конкурсе «Интервидение»

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 60 0

ТАСС: SHAMAN представит Россию на конкурсе «Интервидение»

Голос страны: кто представит Россию на конкурсе «Интервидение»

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мероприятие пройдет в сентябре 2025 года.

Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» представит заслуженный артист РФ, популярный автор и исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN). Об этом сообщает ТАСС.

«Россию представит певец SHAMAN (Ярослав Дронов)», — сказал собеседник агентства.

Прежде спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отмечал, что страну на международном конкурсе представит артист, который входит в пятерку наиболее известных в РФ исполнителей.

К слову, 20 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о выделении Министерству иностранных дел России 750 миллионов рублей для финансирования «Интервидения».

Мероприятие пройдет в сентябре 2025 года при поддержке Фонда «Традиции искусства». Выделенные средства пойдут на подготовку и проведение события, призванного укрепить культурные связи и популяризировать российскую музыку на мировой сцене.

О планах организовать конкурс стало известно еще летом прошлого года. Предполагается, что он должен стать ежегодным, так как идея представления аутентичной национальной песенной культуры вызвала большой интерес других стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров пообещал международный конкурс «Интервидение» без извращений.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.64
0.24 91.43
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

12:09
Фортуна на вашей стороне: ТОП-3 самых удачливых знаков зодиака среди женщин
11:52
Андрюшан и Ларион: История любви Миронова и Голубкиной
11:46
Ей завидовала полстраны: жизнь и страсть Ларисы Голубкиной
11:45
Умерла звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина
11:37
«Было предложение»: Кологривый решил покорить Голливуд вслед за Борисовым
11:23
Был ликвидирован пулей в лоб: мужчина ворвался с бензопилой в дом престарелых

Сейчас читают

Двойной агент: умер самый известный перебежчик из СССР Олег Гордиевский
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Ей завидовала полстраны: жизнь и страсть Ларисы Голубкиной

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп