Лавров пообещал международный конкурс «Интервидение» без извращений

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» даст странам-участницам платформу для демонстрации своих традиций. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в ходе круглого стола по Украине с главами аккредитованных в Москве дипломатических миссий. Министр отметил, что заявки на участие и данные о направлении списка кандидатур в состав жюри подали уже 20 стран.

«Пару дней назад президент России (Владимир Путин. — Прим. ред.) подписал указ о проведении международного конкурса песни „Интервидение“, который предоставит возможность всем странам без всякой цензуры показать свои лучшие музыкальные традиции», — сказал Лавров.

По словам главы МИД, это мероприятие станет площадкой для взаимодействия деятелей искусства из разных стран мира. Он также гарантировал, что на конкурсе не будет «извращений и издевательств над природой человека», которые миру пришлось наблюдать во время Олимпиады в Париже.

Российский лидер подписал указ о проведении «Интервидения» в 2025 году в Москве и Подмосковье 3 февраля. О планах организовать его стало известно еще летом прошлого года. Предполагается, что конкурс должен стать ежегодным, так как идея представления аутентичной национальной песенной культуры вызвала большой интерес других государств.

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