Умерла звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина

Умерла народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга», — написал он в своем Telegram-канале.

Малахов отметил, что Голубкина была великолепной актрисой. Известно также, что последние годы жизни она боролась с раком.

Свой 85-летний юбилей актриса отметила 9 марта. В январе в СМИ появлялись сообщения о том, что актрисе понадобилась помощь врачей на фоне ухудшения состояния.

Голубкина родилась Москве. В кино женщина дебютировала в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1962). Роль Шурочки Азаровой принесла ей известность у советского зрителя.

Самым ярким событием в личной жизни артистки был брак с коллегой Андреем Мироновым — она стала его второй и последней женой. Оставшись вдовой после 14 лет брака, который оборвала смерть актера в 1987 году, она все равно оставалась ему верной.

Ранее 5-tv.ru писал, как Владимир Путин поздравил актрису Лариса Голубкину с юбилеем.